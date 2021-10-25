banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Hacizli Bitcoin yoğun ilgi gördü
Hacizli Bitcoin yoğun ilgi gördü
Bahçeli'den Ziya Gökalp paylaşımı
Bahçeli'den Ziya Gökalp paylaşımı
Derbide gülen taraf Beşiktaş
Derbide gülen taraf Beşiktaş
Akşener'den ''10 büyükelçi'' açıklaması
Akşener'den ''10 büyükelçi'' açıklaması

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Spor 25.10.2021, 20:53
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Pjanic’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin’in sol taraftan ceza sahasına gönderdiği ara pasta Yedlin’in sektirdiği topu ceza alanında önüne alan Teixeira’nın sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Kerem’in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Cicaldau’nun ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruş kalenin sağ alt köşesinden filelere gitti. 0-1

38. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Morutan, Umut Meraş’ı ekarte ederek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan içeriye çevirmek istediği top, Umut’a da çarparak kaleye yöneldi. Ancak Ersin köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Umut Meraş’ın sol taç çizgisi önünden ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasından gelen Larin, altıpas içinde kalesini terk eden Muslera’dan önce kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Domagoj Vida xx, Necip Uysal xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Alex Teixeira xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Olimpiu Morutan xx, Berkan Kutlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39) (Beşiktaş)

Sarı kart: Ghezzal (Beşiktaş)

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2