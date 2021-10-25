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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 25.10.2021, 20:16
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.