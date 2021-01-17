Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol taraftan Larin’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada sağ taraftan Arda’nın yaptığı ortada arka direkte Marcao’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.
35. dakikada Marcao’nun Okan’a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin’in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
37. dakikada sol taraftan Rıdvan’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx, Ghezzal xx, Larin xx, Oğuzhan xx, Aboubakar xx
Yedekler: Utku, Nkoudou, Necip, Nsakala, Ljajic, Dorukhan, Kartal Kayra, Mensah, Serdar, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Okan xx, Şener x (Linnes dk. 39 x), Luyindama xx, Marcao xx, Sarrachi xx, Taylan xx, Etebo xx, Belhanda xx, Oğulcan xx, Arda xx, Diagne xx
Yedekler: Fatih, Babel, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih TerimSarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier (Beşiktaş)
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|23
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|18
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|15
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|18
|14
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|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
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|30
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|17
|28
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|27
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|24
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|17
|21
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|17
|20
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|17
|19
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|17
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|17
|16
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|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
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|3
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|O
|P
|1. M. United
|17
|36
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|18
|35
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|17
|33
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|33
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|32
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|29
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|18
|23
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|22
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|19
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|19
|17
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|17
|16
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|17
|12
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|18
|11
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|5
|Takımlar
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|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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|18
|32
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|30
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|17
|30
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|23
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|18
|18
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|18
|18
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|16
|16
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|18
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|18
|12