Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Larin’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada sağ taraftan Arda’nın yaptığı ortada arka direkte Marcao’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao’nun Okan’a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin’in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sol taraftan Rıdvan’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx, Ghezzal xx, Larin xx, Oğuzhan xx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Nkoudou, Necip, Nsakala, Ljajic, Dorukhan, Kartal Kayra, Mensah, Serdar, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Okan xx, Şener x (Linnes dk. 39 x), Luyindama xx, Marcao xx, Sarrachi xx, Taylan xx, Etebo xx, Belhanda xx, Oğulcan xx, Arda xx, Diagne xx

Yedekler: Fatih, Babel, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier (Beşiktaş)