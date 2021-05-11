Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekip Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında çapraz pozisyonda rakibinden sıyrılan Adem Ljajic’in şutunda top kaleci Viviano’da kaldı.

7. dakikada Beşiktaş’ın sol taraftan Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu Karagümrük savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu alan Adem Ljajic pasını N’Koudou’ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Viviano kontrol etti.

22. dakikada Adem Ljajic’in pasını alan N’Koudou’nun ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan çektiği sert şut az fakla uzak direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Balkovec’in sol kanttan yerden ortasına Bertolacci penaltı noktası üzerinden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada Borini savunma arkasına yaptığı koşu ile derin atılan pasın sahibi oldu. Bu futbolcunun ortasına Ndao arka direkte vurdu. Ancak müsait pozisyonda Welinton araya girince top son anda kornere çıktı.

45+2. dakikada sağ kanattan Rosier’in ortasına kale sahası önünde Larin kafa ile vurdu. Kaleci Viviano çizgi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xx, Welinton xx, N’Sakala x, Josef xx, Necip xx, Adem Ljajic xx (Mensah dk. 38 ?), N’Koudou xx, Ghezzal xx, Larin x

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Montero, Dorukhan, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdat Saatçı

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Bertolacci xx, Jimmy Durmaz x, Ndao xx, Borini xx, Sobiech x

Yedekler: Yavuz, Koray Altınay, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Salibur, Aksel Aktaş, Serhat Ahmetoğlu, Lens, Lucas Castro

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Bertolacci (dk. 39) (Karagümrük)

Sarı kart: Ghezzal (Beşiktaş)