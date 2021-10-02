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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

Spor 02.10.2021, 19:20
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

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