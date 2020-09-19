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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ SAHASINDA ANTALYASPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELEDE 15. DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.
Spor 19.09.2020, 19:18
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Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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|0
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|0
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