Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36. haftasında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin son dakika golüyle 1-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Dadaşlar, Yılmaz Vural yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Fofana içeri ortaladı Kubilay’dan önce savunma son anda uzaklaştırdı.

70.dakikada sağ taraftan çizgiye inen Emrah’ın ön direğe ortasında Oltan’ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

83. dakikada Rashani’nin gelişi güzel vuruşu sonrası sağ çaprazda topla buluşan Emrah’ın plase vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2.dakikada Rashani’nin ceza sahası çizgisi üzerinde düşürülmesi sonucu hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal edip pozisyonun dışarıda olduğunu hükmetti.

90+6. dakikada ceza sahasının hemen dışında Buğra’nın pasıyla topla buluşan Obertan’ın plase vuruşu filelerle buluştu. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xx (Buğra xxx dk. 78 x), Omolo xx, Emrah xxx, Obertan xxx, Cenk Ahmet xx (Rashani dk. 60 xxx), Gomes xx (Oltan dk. 68 xx)

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Hadebe xx, Semih xx (Bülent dk. 77 xx), Hafez xx, Zeki xx (Mallan dk. 69 xx), Ahmed xx, Umut xx (Mustafa dk. 62 xx), Adem xxx, Fofana xxx, Kubilay xx (Jetmir dk. 78 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Acquah, Malle, Olcay, Wallece, Erkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Obertan (dk. 90+6) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gomes (BB Erzurumspor), Hafez (Yeni Malatyaspor)