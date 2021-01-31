Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22. haftasında BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü’nü ağıladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada kazanılan faul atışını kullanan Emrah’ın ortasında ceza sahası içinde Osman’ın kafa vuruşunda kaleci Korcan son anda ayağıyla müdahale ederek mutlak golü önledi.

61. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Da Costa uzakta sert vurdu, ancak top kaleci Korcan’da kaldı.

64. dakikada hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında El Kabir’in derinlemesine pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Cenk Ahmet’le buluşturdu. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. Golün ardından yan hakemin ofsayt kararına rağmen VAR incelemesi sonu pozisyon gol olarak değer kazandı 1-0

74. dakikada rakibine faul yapan Boumal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada İbrahim’in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önünde Badji dokundu top az farkla auta çıktı.

90+8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir. Endri tarafından düşürülünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Leo Schwechlen xxx, Teikeu xx, Da Costa xxx, Murat Uçar xxx, Boumal xx, Omolo xx (Osman dk. 46 xxx), Emrah Başsan xx (Novikovas dk. 62 xx), Aatıf Chahechouhe xx (Gökhan dk. 85 ?), Cenk Ahmet xxx (Hasan dk.85 x), Ricardo Gomes xx (El Kabir dk.62 xx)

Yedekler: Göktuğ, Kayacan, Özgür, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Erdi xx, Ali Kaan xx (Endri dk. 89 ?), Sarlija xx (Borven x), Atakan xx, İbrahim Akdağ xx, Lobzhanidze xx, Diousse xx (Alper Potuk dk. 60 xx), Paintsil xx, Badji xx

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Şahverdi, Alperen, Voca, Berke, Embiya,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Cenk Ahmet (dk. 64) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kartlar: Boumal (dk. 74) (BB Erzurumspor). Endri (dk. 90+8), Joseph Paintsil (Maç bitimi) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Omolo, Chahechouhe, El Kabir, Novikovas, Hasan (BB Erzurumspor) İbrahim Akdağ, Badji, Diousse, Sarlija (MKE Ankaragücü)