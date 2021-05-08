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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Spor 08.05.2021, 21:26
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Emrah’ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan’ın sert şutu yandan dışarı çıktı.

8. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah’ın ortasında arka direkte topla buluşan Hasan topu filelerle buluşturdu. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

16. dakikada Hajradinovic’in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda Sadiku vurdu bu topu kaleci güçlükle çeldi.

31. dakikada sol taraftan Emrah’ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hasan’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

42. dakikada sol taraftan Hadadi’nin yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic’in sert şutu yandan dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xxx, Schwechlen xx, Boumal xx, Omolo xx, Cenk Ahmet xx, Obertan xx, Emrah xxx, Oltan xx

Yedekler: Göktuğ, Butko, Rashani, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman, Buğra, Recep, Güney

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tarkan xx, Haddadi xx, Drinkwater xx, Sadiku xxx, Koomson xx, Hajradinovic xxx, Varga xx, Thelin xx

Yedekler: Ramazan, Anıl, Yusuf, Eren, Feyzi, Brecka, Bistrovic, Doğucan, Yasin, Hasan Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Sarı kart: Tarkan (Kasımpaşa)
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