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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA BB ERZURUMSPOR SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELEDE 30. DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Spor 03.10.2020, 16:36
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 4. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 30. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

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