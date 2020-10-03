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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA BB ERZURUMSPOR İLE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK YARISI GOLSÜZ SONA ERDİ.

Spor 03.10.2020, 16:51
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Novikovas orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Gökhan’ın son anda müdahalesiyle kornere çıktı.

27. dakikada Çaykur Rizespor atağa çıktığı sırada topu kapan İbrahim Akdağ ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Emin Tuğral xx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Obertan xx, Hasan xx, Kaan, Rashad xx, Novikovas xx, Boumal xx, Emrah xx, İbrahim xx, Mina xx, Murat xx

Yedekler: Kayacan, Sisoko, Ömer Şişmanoğlu, Mahammarou, Donald, Gökhan, Adolphe Kamgang, Osman, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Yasin xx, Alex Remy xx, Jesus xx, Boldrın xx, Mıchalak xx, Emir xx, Melnjak xx, Morozıuk xx, Doğan xx, Merıah xx

Yedekler: Tarık. Omar Talbi, Abdullah, Kemal, Tunay, Selim, Samudo, Milan Skoda, Donsah, Alberk

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

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