Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA BB ERZURUMSPOR İLE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK YARISI GOLSÜZ SONA ERDİ.
Süper Lig’in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Novikovas orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Gökhan’ın son anda müdahalesiyle kornere çıktı.
27. dakikada Çaykur Rizespor atağa çıktığı sırada topu kapan İbrahim Akdağ ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Emin Tuğral xx
BB Erzurumspor: Farnolle xx, Obertan xx, Hasan xx, Kaan, Rashad xx, Novikovas xx, Boumal xx, Emrah xx, İbrahim xx, Mina xx, Murat xx
Yedekler: Kayacan, Sisoko, Ömer Şişmanoğlu, Mahammarou, Donald, Gökhan, Adolphe Kamgang, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Yasin xx, Alex Remy xx, Jesus xx, Boldrın xx, Mıchalak xx, Emir xx, Melnjak xx, Morozıuk xx, Doğan xx, Merıah xx
Yedekler: Tarık. Omar Talbi, Abdullah, Kemal, Tunay, Selim, Samudo, Milan Skoda, Donsah, Alberk
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
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