Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih topu ceza sahası sol çaprazındaki Bakasetas’a aktardı. Bu futbolcunun gelişene yerden sert vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı.

18. dakikada Alanyaspor’un sağdan Bakasetas ile kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içindeki Bareiro topa yükseldi. Bareiro’nun kafa vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı.

22. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan ceza sahasının hemen dışına taşıdığı topu Armin Hodzic’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Bareiro’ya yapılan sert müdahale sonrası hakemi Bitigen, Haddadi’ya sarı kart verdi. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi sarı kartı iptal ederek kartı kırmızıya çevirdi.

33. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Thelin’in aktardığı topu ceza sahası dışında alan Yusuf Erdoğan, savunmayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf’un şutu kaleci Marafona’yı geçerek ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada ceza sahası içinde Bareiro ve rakibi topa yükselirken aynı topa kaleci Ramazan da yükseldi. Ramazan’ın Bareiro’ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen x, Esat Sancaktar x, Mustafa Savranlar

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Steven Caulker xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Manolis Siopis xxx, Salih Uçan xx, Adam Bareiro xxx, Anastasios Bakasetas xxx, Efecan Karaca xxx, Khouma Babacar xxx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Hasan Ayaroğlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Florent Hadergjonaj xx, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Evren Eren Elmalı xx, Aytaç Kara xx, Loret Sadiku xx, Kevin Varga xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 32 x), Yusuf Erdoğan xx, Armin Hodzic xx, Isaac Thelin xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Alan, Yasin Dülger, Anıl Koç, Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Külekçi, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Armin Hodzic (dk. 22), Yusuf Erdoğan (dk. 33) (Kasımpaşa), Anastasios Bakasetas (dk. 39 pen.) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Oussama Haddadi (dk. 24) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)