banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İ.H. Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 29.11.2020, 16:58
7
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
banner422

Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İ.H. Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bakasetas, ceza yayı üzerinden sert şut çekti, top Eray’ın kucağında kaldı.

10. dakikada Efecan’ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Bakasetas altıpasın üzerinden vurdu top kaleci Eray’da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Alanyasporlu Davidson, ceza yayı çizgisi üzerinde kaleyi görerek şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası sağında Skubic, arka direğe çıkarmak istedi ancak son anda Caulker araya girerek kafayla topu kornere gönderdi.

37. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Babacar’ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Ali Saygın Ögel x, Mustafa Savranlar x

Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Salih Uçan xx, Manolis Siopis xx, Davidson xx, Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xxx, Khouma Babacar xxx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Konyaspor: Eray Birniçan xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic xx, Guilherme Sitya xx, Sokol Cikalleshi xx, Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx, Amir Hadziahmetovic xx, Alper Uludağ x, Artem Kravets xx

Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Farouk Miya, Ahmet Karademir, Oğuz Kağan Güçtekin, Musa Çağıran, Erdon Daci, Samuel Eduok

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Gol: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Francois Moubandje (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Alper Uludağ (Konyaspor)
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık