Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada gelişen Sefa, topu ceza sahasının sağındaki Johansson aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

17. dakikada sağ kanattan Kadzior’un kullandığı serbest atışta ceza alanı içerisinde topa yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

27. dakikada Kadzior ceza sahası sol çaprazından direk dibine doğru vuruş yaptı ancak kaleci Nordfelt topu rahat bir şekilde kontrol etti.

38. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Davidson’un şutu kaleciden sekerek ceza alanı solundaki Berkan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan x, Süleyman Özay x, Yusuf Bozdoğan x

Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xx, Juanfran xx, Manolis Siopis xx, Davidson xx, Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, El Mami Tetah, Efkan Bekiroğlu

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Arda Kızıldağ xx, Mattias Johansson xx, Daniel Candeias xx, Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx, Murat Yıldırım xx, Sefa Yılmaz xx, Sandro Lima xx

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Diego Angelo, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Bogdan Stancu, Srdjan Spiridonovic

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Mattias Johansson (dk. 8) (Gençlerbirliği), Berkan (dk.38) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Gençlerbirliği)