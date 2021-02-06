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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Spor 06.02.2021, 16:58
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Berkan topu sağ kanattan ceza alanı içerisinde penaltı noktasına doğru Davidson’a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

13. dakikada savunma arkasına sızarak topu kapan Salih, ceza alanı içinden şutunu çekti. Salih’in vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

15. dakikada Salih’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker topa yükseldi. Caulker’ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

23. dakikada soldan Alanyaspor Salih ile bir kez daha köşe vuruşu kullandı. Salih’in ortasında topa yükselen Caulker’in sert vuruşu kalecide kaldı.

25. dakikada Çaykur Rizespor soldan paslaşarak serbest vuruş kullandı. Melnjak’ın arka direğe ortaladığı topa yükselen Talbi’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak kaleye girdi. 0-1

31. dakikada soldan Davidson ceza sahası içine sokulurken Emir’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Adam Berario’nun kullandığı penaltı atışında kaleci şutun yönünü tahmin etmesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-1

35. dakikada Salih ceza sahası yayına doğru sokulup sağ ayağı ile harika bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi. Pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında savunmadan seken topu önünde bulan Moubandje sol çaprazdan sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan’dan geri döndü.

45+2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Berkan ceza sahası yayından sert şutla şansını denedi ancak az farkla üstten auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Erbil xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Davidson xx, Berkan Kutlu xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx, Adam Bareiro xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Manolis Siopis, Damian Kadzior, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Montassar Talbi xxx, Mykola Morozyuk xx, Dario Melnjak xx, Yassine Meriah xx, Alexander Soderlund xx, Fernando Boldrin xx, Emir Dilaver xx, Doğan Erdoğan xx, Damjan Djokovic xx, Milan Skoda xx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Fabricio Baiano, Konrad Michalak, Onur Bulut, Fernando Andrade, Abdullah Durak, Godfred Donsah, Braian Samudio

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Montassar Talbi (dk. 25) (Çaykur Rizespor), Adam Bareiro (dk. 32 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan (Aytemiz Alanyaspor), Yassine Meriah (Çaykur Rizespor)
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