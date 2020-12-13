Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Alanyaspor’un kullandığı korner atışında Ghezzal’ın elle oynadığını VAR’da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0
33. dakikada Larin’in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi.
36. dakikada Babacar’ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.
38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar rakibini geçip ceza sahası içine girdi ve Larin’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu kornere gönderdi.
43. dakikada Tzavellas’ın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Tayfur kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx, Caulker xxx, Tzavellas xxx, Tayfur xx, Berkan xx, Siopis xx, Babacar xxx, Davidson xxx, Bakasetas xxx, Bareiro xxx
Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Utku xx, Rosier xxx, Welinton xx, Montero xx, Rıdvan xx, Josef xx, Ghezzal x, Dorukhan x, Atiba x, Larin x, Aboubakar x
Yedekler: Ersin, N’Sakala, Vida, Serdar Saatçı, N’Koudou, Oğuzhan, Necip, Atakan Üner, Mensah, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Bakasetas (dk. 26 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)Sarı kart: Rosier (Beşiktaş)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|4. Altay
|13
|23
|5. Giresunspor
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|12
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Southampton
|12
|23
|4. Chelsea
|12
|22
|5. Leicester City
|11
|21
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Real Betis
|13
|16
|8. Eibar
|13
|15
|9. Granada
|11
|15
|10. Barcelona
|10
|14
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|10
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11