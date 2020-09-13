Süper Lig: Ankaragücü: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
DAKİKA 45: CEZA SAHASI SOL YAN ÇİZGİSİNDE LUKA ADZİC İÇİN OFSAYT BAYRAĞI KALKIYOR
Süper Lig’in 1. haftasında Ankaragücü, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlik ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sarlija ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşarak çektiği sert şut defansın müdahalesiyle engellendi.
43. dakikada Novikovas’in altıpas içerisinden sert vuruşunda top auta çıktı.
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Burak Şeker x, Murat Ergin Gözütok x, Deniz Caner Özaral x
Ankaragücü: Korcan xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Cebrail xx, Sarlija xx, Atila xx, Lukasik xx, Luka Adzic xx, İlhan xx, Bolingi xx
Yedekler: Ricardo, Erdi, Pinto, Orkan, Saba, Ender, Berke, Mücahit, Paintsil, Murat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Erzurumspor: Farnolle xx, Sissoko x, Hasan x, Kaan xx, Rashad Muhammed xx, Hamroun xx, Novikovas xx, Boumal xx, İbrahim xx, Osman xx, Cenk xx
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Ba, Emrah, Gökhan, Adolphe, Mücahit, Murat, Oltan, Muhammed
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
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