banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
VakıfBank lige galibiyetle başladı
VakıfBank lige galibiyetle başladı
Uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
Uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Fenerbahçe, Tisserand'ı açıkladı
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.

Süper Lig: Ankaragücü: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

DAKİKA 45: CEZA SAHASI SOL YAN ÇİZGİSİNDE LUKA ADZİC İÇİN OFSAYT BAYRAĞI KALKIYOR

Spor 13.09.2020, 18:00
2
Süper Lig: Ankaragücü: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1. haftasında Ankaragücü, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlik ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sarlija ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşarak çektiği sert şut defansın müdahalesiyle engellendi.

43. dakikada Novikovas’in altıpas içerisinden sert vuruşunda top auta çıktı.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker x, Murat Ergin Gözütok x, Deniz Caner Özaral x

Ankaragücü: Korcan xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Cebrail xx, Sarlija xx, Atila xx, Lukasik xx, Luka Adzic xx, İlhan xx, Bolingi xx

Yedekler: Ricardo, Erdi, Pinto, Orkan, Saba, Ender, Berke, Mücahit, Paintsil, Murat

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Erzurumspor: Farnolle xx, Sissoko x, Hasan x, Kaan xx, Rashad Muhammed xx, Hamroun xx, Novikovas xx, Boumal xx, İbrahim xx, Osman xx, Cenk xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Ba, Emrah, Gökhan, Adolphe, Mücahit, Murat, Oltan, Muhammed

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:09
Güneş 06:36
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:24
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Real Betis 1 3
4. Huesca 1 1
5. Real Sociedad 1 1
6. Real Valladolid 1 1
7. Villarreal 1 1
8. Celta de Vigo 1 1
9. Eibar 1 1
10. Atletico Madrid 0 0
11. Barcelona 0 0
12. Elche 0 0
13. Getafe 0 0
14. Levante 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Valencia 0 0
18. Deportivo Alaves 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0