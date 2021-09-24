Süper Lig: Altay: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında ev sahibi Altay, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Altay’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Nsakala’nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Yapılan pas hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Karaman kaleciyi geçmek isterken top Altay kalecisi Mateusz Liz’de kaldı.

56. dakikada ceza sahası sol kenarındaki mücadelede topu kazanan Karamoko Bamba’nın verdiği pası iyi değerlendiren Leandro Kappel’in vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

78. dakikada orta sahada topla buluşan Can Bozdoğan topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Can Bozdoğan’ın verdiği ara pasta ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman’ın vuruşunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

88. dakikada Beşiktaş defansı topu ileriye taşımak isterken orta sahada topu kapan Serge Aka’nın ceza sahasına açtığı ortada Karamoko Bamba topla buluştu. Ceza sahası içi sol çaprazından şutu çeken Karamoko Bamba’nın şutunda top ağlarla buluşurken Altay Beşiktaş karşısında öne geçti. 2-1

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kenan Karaman’ın attığı pasta topla buluşan Rıdvan Yılmaz’ın sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

90+5. dakikada Beşiktaş yarı sahasında gelişen atakta topla buluşan Erhan Çelenk kontra atağı başlattı. Sol kanatta düşürülen Erhan Çelenk’in yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR odasından gelen uyarı üzerine faulün ceza sahası dışında gerçekleştiği belirlenirken, hakem Fırat Aydınus kararını değiştirerek serbest vuruş kullanılmasına karar verdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Altay: Mateusz Liz xx, Cebrail Karayel xx, Murat Akça xx, Eric Björkander xx, Mohammad Naderi xx (İbrahim Öztürk dk. 45 xx), Serge Aka xx (Cesar Pinares dk. 72 xx), Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx, Leandro Kappel xx, Erhan Çelenk xx (Marco Paixao dk. 72 xx), Karamoko Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Thaciano, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş, Cem Özgener, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Mert Günok xx, Fabrice Nsakala xx, Atiba Hutchinson xx, Serdar Saatçı xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef De Souza xx, Miralem Pjanic xx (Güven Yalçın dk. 32 xx), Oğuzhan Özyakup x (Can Bozdoğan dk. 76 xx), Gökhan Töre xx (Umut Meraş dk. 76 xx), Salih Uçan xx, Kenan Karaman x

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Koray Yağcı,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Güven Yalçın (dk. 47) (Beşiktaş), Leandro Kappel (dk. 56), Karamoko Bamba (dk. 88) (Altay)