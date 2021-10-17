Süper Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. hafta maçında Fatih Karagümrük’ü konuk eden Altay, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

58. dakikada Ceyhun Gülselam’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut kalecide kaldı.

60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Cebrail Karayel, Yann Karamoh’un müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem, penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünün ardından pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildiği için penaltı kararı iptal edildi.

78. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Karamoko Bamba, pasını Leandro Kappel’e çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Leandro Kappel, dönerek yaptığı vuruştan sonuç alamadı.

90+1. dakikada Poko’nun pasında sağdan ceza sahasına giren Leandro Kappel’in sert şutu, az farkla auta gitti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Ali Tuna xx

Altay: Mateusz Lis x , Mohammad Naderi xx, Murat Akça x (İbrahim Öztürk dk. 52 xx), Cebrail Karayel x, Ceyhun Gülselam x (Zeki Yıldırım dk. 72 x), Andre Poko x, Cesar Pinares xx (Thaciano dk. 73 x), Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Ahmed Rayyan x (Marco Paixao dk. 46 xx), Karamoko Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, Cem Özgener, Erhan Çelenk, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Vegar Hedenstad x (Jure Balkovec dk. 64 xx), Burak Bekaroğlu xx, Ervin Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Jimmy Durmaz xx (Tunay Torun dk. 73 x), Andrea Bertolacci xx (Erhun Öztümer dk. 72 x), Ahmed Musa xx (Fabio Borini dk. 64 xx), Aleksandar Pesic xx, Yann Karamoh xxx (Kerim Frei dk. 81 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Derrick Luckassen, Serhat Ahmetoğlu, Emre Mor, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Yann Karamoh (dk. 15) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Marco Paixao (Altay), Caner Erkin, Yann Karamoh, Jure Balkovec, Tunay Torun (Fatih Karagümrük)