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Süper Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. hafta maçında oynanan Altay-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 17.10.2021, 16:51
Süper Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. hafta maçında oynanan Altay-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada soldan topu alan Yann Karamoh, kale önüne kadar gelerek pasını Ahmed Musa verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

7. dakikada defansın bir anlık anlaşmazlığından faydalanan Leandro Kappel, pasını Cesar Pinares’e verdi. Ceza yayı üzerinden kaleye sert vuran Cesar Pinares’in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Yann Karamoh, Cebrail Karayel’i geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Yann Karamoh, topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Ali Tuna xx

Altay: Mateusz Lis xx, Mohammad Naderi xx, Murat Akça xx, Cebrail Karayel xx, Ceyhun Gülselam xx, Andre Poko xx, Cesar Pinares xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Ahmed Rayyan xx, Daouda Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Thaciano, Cem Özgener, Erhan Çelenk, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Vegar Hedenstad xx, Burak Bekaroğlu xx, Ervin Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Jimmy Durmaz xx, Andrea Bertolacci xx, Ahmed Musa xx, Aleksandar Pesic xx, Yann Karamoh xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Derrick Luckassen, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Erhun Öztümer, Emre Mor, Kerim Frei, Efe Tatlı, Tunay Torun, Fabio Borini

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Yann Karamoh (dk. 15) (Fatih Karagümrük)

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