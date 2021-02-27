Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında A Hatayspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobzhanidze’nin sağdan yerden ortasında ceza sahası içinde boş kalan Börven, topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada ceza sahası içinde Akintola, Traore ile paslaşmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Akintola’nın vuruşunda kaleci Korcan, mutlak gol pozisyonunu önleyerek topu kornere çeldi.

28. dakikada Katranis’in pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Akintola’nın rakibini de çalımlayarak çektiği şutta top üstten auta gitti.

45. dakikada Selim’in soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf, rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı fileleri sarstı. 1-1

45+1. dakikada Joseph Paintsil, orta sahada Aabid’e sert faul yaptı. Önce sarı kartını gösteren hakem Atilla Karaoğlan, tavsiye üzerine VAR’da inceleme yaptı ve ardından sarı kartı iptal ederek Joseph Paintsil’i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Hatayspor: Munir xx, Katranis xxx, Jean Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xxx, Selim xx, Adama Traore xx, David Akintole xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Atila Turan xx, Zvonimir Sarlija xx, Ante Kulusic xx, Stelios Kitsiou xxx, Idriz Voca xx, Daniel Lukasik xx, Joseph Paintsil xxx, Endri Çekiçi xx, Saba Lobzhanidze xx, Torgeir Börven xxx

Yedekler: Ricardo, Erdi Dikmen, Assane Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Geraldo, Alperen Babacan, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Börven (dk. 16) (MKE Ankaragücü), Diouf (dk. 45) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Joseph Paintsil (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Stelios Kitsiou (MKE Ankaragücü)