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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamladı.

Spor 09.12.2020, 20:41
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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

41. dakikada Rayane Aabid’in ceza sahası dışından şutunda kaleciden seken topu Diouf tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx, Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Venkov Popov xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan,Yavuz Buğra Boyar,Jean Claude Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali, Ruben Riberiro

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Rashad Muhammed xx, Arsydas Novıkovas xx, İbrahim Akdağ xx, Arturo Mina xx, Osman Çelik xx, Ricardo Pires Gomes xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan,Batuhan Ünsal, İbrahim Sıssoko, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Diouf (dk. 41) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole (Hatayspor)
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