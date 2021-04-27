Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Boupendza’nın ara pasında topla buluşan Akintola, kaleciyi çalımladıktan sonra, pasını arka direkte boş pozisyondaki Diouf’a aktardı, Diouf’da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
72. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Lima iyi vurdu, kaleci Munir sektirdi, dönen topa Arda’nın şutunda kaleci Munir bu defa topu kornere çeldi.
75. dakikada Traore’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara rakibini geçti, kaleci ile karşı karşıya şutunu çekti top az farkla auta gitti.
76. dakikada Kamara ceza sahası içinde Stancu’yu düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada Piris penaltıyı gole çevirdi. 2-1
84. dakikada Kamara’nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mame Diouf meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kamil Çetin xx
Hatayspor: Munir xxx, Katranis xx (Mesut dk. 87 ?), Pablo Santos xx, Billong xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane xxx (Adama Traore dk. 69 xx), Ruben Riberio xx (Abdurrahman Canlı dk. 87 ?) Sackey xx (Muhammed Mert dk. 90 ?), David Akintola xx (Kamara dk. 69 xx), Mame Diouf xxx, Boupendza xxx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Mesut, Akomadi, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil xx, Angelo xxx, Arda x, Johansson xx, Soner xx, Piris xxx (Murat Yıldırım dk. 89 ?), Lima xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz dk. 57 xx), Candeias xxx (Rahmetullah Berişbek dk. 89 ?), Stancu xxx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Pierre Polomat, Mustafa Seyhan
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Aabid (dk. 8), Mame Diouf (dk. 51 ve 84) (Hatayspor), Piris (dk. 78 pen.) (Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Boupendza, Sackey, Kamara (Hatayspor), Piris, Soner Dikmen (Gençlerbirliği)