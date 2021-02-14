Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25. haftasında A.Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada topla buluşan Boupendza bekletmeden şutunu çekti. Bu pozisyonda Marafona topu önce elinden kaçırdı, ardından son anda çizgide tutmayı başardı.

14. dakikada Traore’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Boupendza’nın müsait pozisyondaki vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada kazanılan korner atışını Salih kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Caulker kafayı vurdu ancak kaleci Munir bu pozisyonda gole izin vermedi.

44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker, altıpas üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Munir net pozisyonda gole engel olmayı başardı.

45. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Popov, Hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çiçek xx

Hatayspor: Munir xxx, Katranis xxx, Jean Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xx, Adama Traore xx, David Akintole xx Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

A. Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xxx, Siopis xx, Ceyhun xx, Davidson xxx, Salih xxx, Efecan xx, Babacar xxx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Berken Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Damian Kadzior

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)