Son Dakika
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi.
Sağlık Bakanlığı: "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."
Süper Lig 27.hafta maçları
Süper Lig’de 26.hafta 21 Şubat Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverlerin gözü 27.hafta maçlarında. Peki, 27.hafta maçları ne zaman? Detaylar haberimizde...
Spor 23.02.2022, 17:01
27. HAFTA
25 Şubat 2022 Cuma - 20:00
Adana Demirspor - Antalyaspor
25 Şubat 2022 Cuma - 20:00
Trabzonspor - Kayserispor
26 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
Başakşehir - Fatih Karagümrük
26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00
Sivasspor- Beşiktaş
27 Şubat 2022 Pazar 13:30
Altay - Gaziantep Futbol Kulübü
27 Şubat 2022 Pazar 13:30
Giresunspor - Göztepe
27 Şubat 2022 Pazar 16:00
Alanyaspor - Konyaaspor
27 Şubat 2022 Pazar 16:00
Hatayspor - Yeni Malatyaspor
27 Şubat 2022 Pazar 19:00
Galatasaray - Çaykur Rizespor
28 Şubat 2022 Pazartesi 20:00
Kasımpaşa - Fenerbahçe