Son Dakika
Süper Lig 26. hafta maçları
Süper Lig’de 25.hafta 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverlerin gözü 26.hafta maçlarında. Peki, 26.hafta maçları ne zaman? Detaylar haberimizde...
Spor 15.02.2022, 13:23 15.02.2022, 13:46
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)