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Süper Kupa’da taraftarlar yerini aldı
Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde davetli olarak iki takım taraftarı tribünlerde yer aldı.
Spor 27.01.2021, 21:02
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Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde davetli olarak iki takım taraftarı tribünlerde yer aldı.Süper Kupa’da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribünüyle beraber yaklaşık 200 kişi takip ediyor.