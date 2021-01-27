Süper Kupa’da taraftarlar yerini aldı

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde davetli olarak iki takım taraftarı tribünlerde yer aldı.

Süper Kupa’da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribünüyle beraber yaklaşık 200 kişi takip ediyor.