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Süper Kupa: Medipol Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Kupa Finali’nde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. Mücadelenin 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 27.01.2021, 21:23
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Süper Kupa Finali’nde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. Mücadelenin 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.