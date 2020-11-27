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Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gelecek yıl Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planladıklarını açıkladı.
Spor 27.11.2020, 10:13
2008
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Gelecek sezon Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz" dedi.
TFF Süper Kupa finalinde 2019-2020 sezonu şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu karşılaşacak.
2006'dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya'da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.