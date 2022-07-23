Süper Enduro Festivali nefesleri kesti

Sivas’ta düzenlenen Süper Enduro Festivali’nde birbirinden yetenekli enduro yarışçıları hünerlerini sergiledi. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas Belediyesi ile Sivas Motor Sporları Kulübü organizesinde Sivas’ta “Sivas Süper Enduro Festivali” gerçekleştirildi. Paşabahçe Mesire Alanı mihri vefa su deposu arkasında gerçekleştirilen etkinliğe 25 ilden 142 sporcu katıldı.

Çok sayıda motor severin de katıldığı festivali Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da izledi. Yarışmada sporcular kendileri için oluşturulan zorlu parkurda birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Parkurları tek tek atlatan sporcular izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sivas Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ercan Uçar, yarışların büyük heyecan içerisinde geçtiğini dile getirerek; “Festivale destek verenlere teşekkür ederiz. Yarışlara katılan sporculara da kazasız belasız bir yarış diliyoruz. Parkurlar akıcı ve sakatlığa yol vermeyecek parkurlar ayarladık. İnşallah kazasız bir şekilde bu pisti bitireceğiz” dedi.

“Parkurlar çok güzel”

Yarışmaya Kütahya’dan katılan Kütahya Motosiklet Kulübü Başkanı Hakan Tunç, “Sivas Enduro çok güzel bir parkur yapmış. Parkurlar çok güzel, endurocu insanlar zaten bunlara alışkınlar. Bizlik sıkıntı yok ama karşıdan bakıldığında zorlu gibi gözüküyor. İzlemeye gelenler şovu görecekler. 15 senedir bu sporla uğraşıyorum” diye konuştu.

İzlemeye gelen vatandaşlar ise festivalde adrenalinin üst seviyede olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.