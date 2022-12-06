Süper Amatör Lig ekibinin hayali Süper Lig’de oynamak

Manisa Süper Amatör C Grubunda rekora koşan Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor ilk yarısı tamamlanan ligde 8’de 8 yaparak büyük bir başarıya imza attı. 8 maçta rakip kaleleri 39 kez havalandıran takım kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Hedeflerinin çok büyük olduğunu kaydeden Kulüp Başkanı Necdet Ünsalan en büyük hayallerinin ise 10 sene içinde Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşılaşıp maçtan galip ayrılmak olduğunu söyledi.

Alaşehir tarihinde bir rekora koşan, ilk yarı yaptığı 8 maçı da kazanan Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor, rakip kaleleri 39 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor iki maçta 7’şer gol, üç maçta 5’er gol, iki maçta da 4’er gol atma başarısını gösterirken, bir maçı da 2 gol atarak kazanmasını bildi.

Akın Yalçınkol: "Başarı bütün takıma ait"

Manisa Süper Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor ilk yarıyı namağlup lider olarak tamamladı. 8 Maçta 39 gol atarak, kalesinde sadece 2 gol gördü. Takımın en çok gol atanları 6’şar golle Necmettin Adıyaman ve Mehmet Berke oldu. Başarıyı takımın tamamına bağlayan kaleci Akın Yalçınkol, "Gidişatımız çok iyi. Şimdiye kadar 2 gol yedik. Bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Ancak bu başarı sadece bir kişiye ait değil, takım olarak başarıyı birlikte yakaladık. Bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Hedefimiz hiç gol yememekti ama futbolda gol yemekte var. Biz gol yememek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Mehmet Berke: "Şampiyonluğa kilitlendik"

Takımın golcülerinden Mehmet Berke, "Benim gibi bütün takım arkadaşlarım bu takıma katkı sağlamak istiyor. Hedefimiz belli. Hepimiz şampiyonluğa kilitlendik. İnşallah istediğimiz başarıyı yakalarız" diye konuşurken, Antrenör Hayrettin Topal şunları söyledi: "Takımımız iyi kuruldu, imkanlarımız da iyi. Kadromuz iyi, takımımız iyi. Her şey iyi olunca, başarı da kendiliğinden geliyor. Şu anda çok bir şey başarmadık. Sadece maçları kazandık. İkinci yarıyı da böyle tamamlayıp Play Off maçlarında da başarılı olmak istiyoruz. Önemli olan Play-Off’ta başarılı olmak. Amacımız burada başarılı olup, takımızı Bölgesel Amatör Lig’e çıkarmak."

Başkan Kazım Necdet Ünsalan: "Süper Lig’e çıkıp Fenerbahçe ile maç yapmak istiyoruz"

Büyük hedeflerle yola çıktıklarını anlatan Tenekecioğlu Alaşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kazım Necdet Ünsalan, "Hedefimiz bu sene önce burada şampiyon olmak. Arkasından Play Off’ta başarılı olarak, BAL’a çıkmak. Hedeflerimiz büyük, önümüzdeki on yıl Alaşehir adını marka yapmak istiyoruz. Alaşehirspor’u 3., 2. 1. Lig ve Süper Lig’e çıkartmak amacındayız. Şirketimizin sahibi olan oğlumun en büyük hayallerinden bir tanesi Süper Lig’e çıkmak ve Süper Lig’de Fenerbahçe ile maç yapıp Fenerbahçe’yi yenmek. İyi bir takım kurduk, iyi hocalarla çalışıyoruz. İnşallah herhangi bir sakatlık, herhangi bir aksilik çıkmazsa gideceğiz. Grubun yenilmeyen namağlup lideriyiz şuanda" dedi.