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Sumudica: "Final maçı gibi iyi hazırlanacağız"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu hafta sahalarında oynayacakları Başakşehir maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Biz final maçı gibi iyi hazırlanacağız" dedi.

Spor 03.11.2021, 17:47
Sumudica: "Final maçı gibi iyi hazırlanacağız"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu hafta sahalarında oynayacakları Başakşehir maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Biz final maçı gibi iyi hazırlanacağız" dedi.

Süper Lig’e bu cumartesi sahasında Başakşehir’i konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Marius Sumudica, Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geride kalan Kasımpaşa mağlubiyeti ile konuşan Sumudica, “Kaybetse yensek de bütün hafta içi her zaman bir analiz toplantısı yapıyorum. Yenmemiz yenilmemiz hiç önemli değil futbolcularımıza doğru yaptıklarımızı yanlış yaptıklarımızı gösteriyoruz. Eğer futbolcularla bunları konuşmasak ileride bu hatalar devam edecektir. Bu sadece benim futbolcularım için değil diğer takımla içine böyle. Çünkü ben buraya geldikten sonra duran toptan 3 tane gol yedik. 2’si korner 1’i penaltı. Herkesin bir sorumluluk alması lazım özellikle teknik direktörün bir sorumluluk alması lazım. Futbolcularımıza yaptığımız analiz toplantılarında yaptığımız hataları göstererek bir dahaki sefere aynı hataları yapmamalarını söyleriz. Benim açımdan son 3 maçı açıklamak gerekirse 3 maçta 6 tane yarı yapıyor bu 6 yarının 5’ini çok güzel oynadık. Tek bir yarıyı kotu oynadık oda Kasımpaşa’nın ikinci yarısı. Aslında ilk yarıyı güzel oynadık ikinci yarıda yaptığımız küçük bir hata bizi demoralize etti” ifadelerini kullandı.

"Şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum"

Süper Ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda olmaları konusunu da değerlendiren Sumudica, “Daha önce nasıl bir Malatyaspor vardı ben onu unuttum geçmiş hakkında konuşursam giden hoca hakkında konuşmuş olurum ve ben bunu hiç sevmiyorum. Ben göreve geldiğimden itibaren Malatyaspor 4 gol atmış 3 gol yemiş burada bir pozitif durum var aslında. Şu anda doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir zaman çıkıp da kameraların önünde futbolcularımı kötü bir pozisyona sokmadım. Sorunlarımızı içeride kendi aramızda çözeriz. Şu anda futbolcularımız motive bir durumda. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz kısaca şunu şöyleyim; burada her şey yolunda” şeklinde konuştu.

"Emre bizi yenerse, gidip tebrik ederim"

Bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçı hakkında da konuşan Rumen teknik adam, “Yeni bir jenerasyon olan Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar iyi oyuncuları var. Biz final maçı gibi iyi hazırlanacağız. 3 puan almak için İnşallah iyi olan kazanır. Hiçbir şekilde hakemin ya da başkalarının yardımına ihtiyaç olmadan hem Emre için hem benim için. İnşallah yenen taraf çok iyi oynayarak yener. Emre bizi yenerse, gidip tebrik ederim. Ben de yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki; hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır” ifadelerine yer verdi.

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