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Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.

Spor 11.08.2022, 22:28
Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı; S4-10 sınıfı kadınlar100 metre serbest stil finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı rekortmen sporcu Boyacı; 3 altın ve 1 gümüş madalya ile İslami Dayanışma Oyunları’nı tamamladı.

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