Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı.

Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın altıncı gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti. Sümeyye, 3:22.48’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71’lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Milli Takım, böylece şampiyonada madalya sayısını 4’e çıkardı.