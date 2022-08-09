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Sümeyye Boyacı altın madalyaya yüzdü

Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, S4-5 200 metre kadınlar serbest stilde mücadele ederek İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Spor 09.08.2022, 10:03
Sümeyye Boyacı altın madalyaya yüzdü

Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, S4-5 200 metre kadınlar serbest stilde mücadele ederek İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda, Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, altın madalyanın sahibi oldu. Hem Türk Mili Takımı hem de Eskişehir’i temsil eden sporcu Boyacı, S4-5 200 metre kadınlar serbest stil kategorisinde başarılı bir sonuç elde ederek altın madalyaya layık görüldü.

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