Suluovalı pehlivanlar, Kırkpınar için hazırlıklarını tamamladı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 10 pehlivan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Bir ayı aşkın süredir günlük 3 saat çalışan Amasya’nın Suluova ilçesinde 10 pehlivan, Kırkpınar’da derece elde etmek istiyor. Bunun içinde 1 Haziran’dan itibaren çalışmalarına devam ediyorlar. Suluova’dan katılacak pehlivanlar derece elde etmeyi hedefliyor. Suluova Belediyespor Kulübü Antrenörü Hamdi Tuncer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene 659. kez yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 10 sporcuyla katılacağız. Pandemi koşulları nedeniyle çok fazla antrenman yapıp, çok fazla hazırlanamadık fakat yine de iddialıyız. Allah’ın izniyle, elimizdeki sporcuların kapasiteleriyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Tuncer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan’a katkı ve destekleri için teşekkür etti.

Pehlivanlardan Yasin Şahin ise, "Edirne için her sene çalışıyoruz. İlk 8’e, ilk 4’e kadar giren birçok çıraklarımız var. Biz onlara bu saatten sonra hem ustalık hem ağabeylik yapıyoruz. Benim de iki tane yeğenim, bir oğlum var. İkisine bu işi öğretmek istiyorum. Benden sonra onlarda yapsın burada. Ata sporumuzu geliştirsin, tanısın. Suluovamızda zaten fazla yağlı güreş sporcumuz yok. Bir Hamdi var. Bir ben varım bu işi destekleyen. Güreşlere gidip gelen. Bizler de olmasak yağlı güreş bitecek zaten. Bitmemesi için yaşatıyoruz. İnşallah bu sene Kırkpınar’da bir tane veya iki tane derece almayı planlıyoruz" diye konuştu.