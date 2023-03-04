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Sultanlar Ligi’nde toplu sonuçlar

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Spor 04.03.2023, 22:02
Sultanlar Ligi’nde toplu sonuçlar

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Sultanlar Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:

Kuzeyboru: 3 - Bolu Belediyesi: 0

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İlbank: 1

Aydın Büyükşehir Belediyesi: 2 - Sigorta Shop: 3

Sarıyer Belediyespor 3 - Nilüfer Belediyespor: 2

V.Bank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

PTT: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

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