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Sultanlar Ligi’nde toplu sonuçlar
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Spor 04.03.2023, 22:02
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 18. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Sultanlar Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:
Kuzeyboru: 3 - Bolu Belediyesi: 0
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İlbank: 1
Aydın Büyükşehir Belediyesi: 2 - Sigorta Shop: 3
Sarıyer Belediyespor 3 - Nilüfer Belediyespor: 2
V.Bank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
PTT: 0 - Fenerbahçe Opet: 3