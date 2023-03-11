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Sultanlar Ligi’nde toplu sonuçlar
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 19. hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Spor 11.03.2023, 22:39
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 19. hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Sultanlar Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:
Nilüfer Belediyespor: 0 - V.Bank: 3
İlkbank: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3
Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Bolun Belediyesi: 2 - Çukurova Belediyesi: 3
Sigorta Shop: 2 - Kuzeyboru: 3
THY: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - PTT: 1