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Sultanlar Ligi’nde toplu sonuçlar

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 19. hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Spor 11.03.2023, 22:39
Sultanlar Ligi’nde toplu sonuçlar

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 19. hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Sultanlar Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:

Nilüfer Belediyespor: 0 - V.Bank: 3

İlkbank: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3

Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Bolun Belediyesi: 2 - Çukurova Belediyesi: 3

Sigorta Shop: 2 - Kuzeyboru: 3

THY: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - PTT: 1

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