Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VakıfBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Kübra Akman, Ayça Aykac, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Fenerbahçe: Popovic, Melissa Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina

Başantrenör: Zoran Terzic

Setler: 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 27, 30, 38