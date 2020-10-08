Sultanlar Ligi’nde 8. hafta heyecanı
MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ’NDE 8. HAFTA YARIN OYNANACAK İKİ KARŞILAŞMA İLE BAŞLAYACAK.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 8. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Sultanlar Ligi’nde 8. hafta heyecanı yarın ve 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Ligde 8. haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın
15.00 Nilüfer Bld. - Çan Gençlik Kalespor (TVF Cengiz Göllü)
15.00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları (Eczacıbaşı)
10 Ekim Cumartesi
13.00 Beylikdüzü Vol. İht. - VakıfBank (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
15.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
17.00 Kuzeyboru - İlbank (Aksaray)
17.00 Sarıyer Bld. - PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
20.00 Fenerbahçe Opet - Aydın B.Şehir Bld. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2