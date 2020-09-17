Misli.com Sultanlar Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.

Sultanlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın ve 19 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile start alacak. Hafta Türk Hava Yolları - VakıfBank karşılaşması ile sona erecek.

Sultanlar Ligi’nde 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın

14.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

19 Eylül Cumartesi

12.00 Karayolları - Kuzeyboru

14.00 PTT - Sistem9 Yeşilyurt

14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Beylikdüzü Vol. İht.

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - İlbank

18.00 Nilüfer Bld. - Beşiktaş

19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank