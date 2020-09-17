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Sultanlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA YARIN OYNANACAK ECZACIBAŞI VİTRA - FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI İLE BAŞLAYACAK

Spor 17.09.2020, 13:13
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Sultanlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.

Sultanlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın ve 19 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile start alacak. Hafta Türk Hava Yolları - VakıfBank karşılaşması ile sona erecek.

Sultanlar Ligi’nde 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın

14.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

19 Eylül Cumartesi

12.00 Karayolları - Kuzeyboru

14.00 PTT - Sistem9 Yeşilyurt

14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Beylikdüzü Vol. İht.

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - İlbank

18.00 Nilüfer Bld. - Beşiktaş

19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank

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8. Erzurumspor 1 3
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9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
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16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
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3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
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6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
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13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
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