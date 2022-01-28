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Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta-Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor 28.01.2022, 13:11
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta-Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.
Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld karşılaşmasıyla başlayacak. PTT - Kuzeyboru ile VakıfBank - Karayolları müsabakaları, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Haftanın programı şu şekilde:
Yarın
14.00 Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.
30 Ocak Pazar
14.30 Galatasaray HDI Sigorta - Yeşilyurt
15.00 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.
16.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe
18.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit