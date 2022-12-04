Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Sigorta Shop: 2

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Başkent ekibi Sigorta Shop’u 3-2 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, ligin 9. haftasında Sigorta Shop ile karşılaştı. Ev sahibi ekipte Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk 39 sayıyla en skorer isim oldu. Orthmann 13, Şeyma 12, Kingdon 10, Dicle Nur 6, Maglio 4, Naz ve Zeynep Sude 3’er sayıyla skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz, Kingdon, Dicle Nur, Van Ryk, Şeyma, Melis (L) (Polen, Ada, Çağla, Bahar, Orthmann, Zeynep Sude)

Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe, Hande Naz, Payne, Mlejnkova, Ceylan, Merve (L) (Derya (L), Ezgi, Ayça, Burcu)

Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 22-25, 17-15

Süre: 2 saat 3 dakika (23, 23, 27, 27, 23)