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Sultanlar Ligi: THY: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde, Türk Hava Yolları’na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Spor 30.01.2022, 23:40
Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde, Türk Hava Yolları’na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal
THY: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Berin (L), Orthmann, Ada, Polen, İrem, Janset
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde, Merve
Setler: 1-3 (29-31, 21-25, 25-23, 19-25)
Süre: 119 dakika