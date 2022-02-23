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Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Misli.com Sultanlar Ligi ikinci yarı 17. hafta erteme maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında ve Fenerbahçe Opet’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin en skoreri sarı-lacivertli takımının yıldız oyuncusu 26 sayı alarak Arina Fedorovtseva oldu.
Spor 23.02.2022, 19:58
Misli.com Sultanlar Ligi ikinci yarı 17. hafta erteme maçında Sarıyer Belediyespor, sahasında ve Fenerbahçe Opet’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin en skoreri sarı-lacivertli takımının yıldız oyuncusu 26 sayı alarak Arina Fedorovtseva oldu.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Lila Şengün, Aleksandra Crncevic, Hanife Nur Özaydınlı, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot.
Fenerbahçe OPET: Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu, Arena Fedorovtseva, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal, Melissa Vargas
Setler: 3-1 (12-25, 25-22, 18-25, 20-25)
Süre: 96 dk (21’,28’,23’,24)