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Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Vakıfbank, THY’yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve finale yükseldi.
Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Vakıfbank, THY’yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve finale yükseldi.
Spor 25.04.2022, 16:42
Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Vakıfbank, THY’yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve finale yükseldi.