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Sultanlar Ligi play-off final dördüncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet’i setlerde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.
Sultanlar Ligi play-off final dördüncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet’i setlerde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.
Spor 09.05.2022, 21:16
Sultanlar Ligi play-off final dördüncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet’i setlerde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.