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Sultanlar Ligi: Kuzeyboru: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuzeyboru’ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine set vermedi ve salondan 3-0 galip ayrıldı.
Spor 27.02.2022, 21:06
Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuzeyboru’ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine set vermedi ve salondan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Aksaray Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Kuzeyboru: Ezgi, Yasemin, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye, Arelya, Dilek (L), Vanjak, Simay, Hande.)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Selin, Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Simge (L), Gözde, Fatma, Saliha.)
Setler: 0-3 (25-27, 21-25, 24-26)
Süre: 90 dakika (31,27,32)