Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek durumu 2-2’ye getirdi.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek durumu 2-2’ye getirdi.
Sultanlar Ligi Play-off Final etabı 4. maçında Fenerbahçe, VakıfBank’ı konuk etti. Fenerbahçe ilk 2 seti alarak, final serisinin 4. maçında setlerde 2-0 öne geçti. 3. ve 4. setleri alan VakıfBank maçı final setine taşıdı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçı VakıfBank 16-14 alarak maçı da 3-2 kazandı. Fenerbahçe Opet’te Melissa Vargas 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. İki takım serinin beşinci maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin beşinci maçı 12 Mayıs Perşembe oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar 8, Naz Aydemir Akyol 2, Fodorovtseva 22, Popovic 5, Vargas 32, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Cansu Çetin
Başantrenör: Zoran Terzic
VakıfBank: Cansu Özbay 2, Gabi 16, Zehra Güneş 13, Haak 21, Bartsch-Hackley 5, Kübra Akman 4, Ayça Aykac (L), Ogbogu 3, Aylin Acar (L), Tuğba Şenoğlu 13
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 14-25, 14-16
Süre: 27, 23, 26, 21, 22