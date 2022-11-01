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Sultanlar Ligi: Çukurova Bld. Adana Demirspor: 3 - PTT: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 1. hafta maçında Çukurova Bld. Adana Demirspor, PTT ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.

Spor 01.11.2022, 19:55
Sultanlar Ligi: Çukurova Bld. Adana Demirspor: 3 - PTT: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 1. hafta maçında Çukurova Bld. Adana Demirspor, PTT ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.

Salon: Aski Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Çukurova Bld. Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Angele Leyva, Ceren Nur Domac, Olesia Rykhliuk, Lucia Bosetti, Uygur Hazal Selin, Alara Altundağ (L), Gündeniz Önal, Pınar Atasever, Ceren Baysal, Olena Kharchenko

Antrenör: Mustafa Umut Uysal

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Eve Pavlovic, Bianka Busa, Cemre Erkul, Mislina Kılıç, Ezgi Taşdemir, Melisa Memiş (L), Gizem Mısra Aşçı, Elif Boran, Sude Naz Uzun

Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: 25-15, 25-22, 25-17

Süre: 74 dakika (20, 28, 26)

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