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Sultanlar Ligi: Çukurova Bld. Adana Demirspor: 3 - PTT: 0
Misli.com Sultanlar Ligi 1. hafta maçında Çukurova Bld. Adana Demirspor, PTT ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.
Spor 01.11.2022, 19:55
Misli.com Sultanlar Ligi 1. hafta maçında Çukurova Bld. Adana Demirspor, PTT ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Aski Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente
Çukurova Bld. Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Angele Leyva, Ceren Nur Domac, Olesia Rykhliuk, Lucia Bosetti, Uygur Hazal Selin, Alara Altundağ (L), Gündeniz Önal, Pınar Atasever, Ceren Baysal, Olena Kharchenko
Antrenör: Mustafa Umut Uysal
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Eve Pavlovic, Bianka Busa, Cemre Erkul, Mislina Kılıç, Ezgi Taşdemir, Melisa Memiş (L), Gizem Mısra Aşçı, Elif Boran, Sude Naz Uzun
Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler: 25-15, 25-22, 25-17
Süre: 74 dakika (20, 28, 26)